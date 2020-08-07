Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Piter.tv
Piter.tv

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Россиян предупредили о росте цен на мясо. Возможная причина - конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. "Коммерсантъ" пишет, что производители колба заметили рост цен от поставщиков мяса свинины и птицы на 26–32%.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°вчера в 10:27
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ruвчера в 09:17
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъвчера в 18:24
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное времявчера в 04:16
Новый День

Производители колбас пожаловались на подорожание свинины и мяса птицы

Новый Деньвчера в 02:16
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:31
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правдавчера в 09:03

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русском09:27
93

В Тульской области смертность в июне превысила прошлогоднюю на 56%

По этим данным Тульская область вошла в тройку регионов с самым большим приростом смертности в июне, уступив только Ингушетии и камчатскому краю, и оставит позади Санкт-Петербург и Москву.
Московский Комсомолец Тула05:03

МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБК08:18
20