Россиян предупредили о росте цен на мясо

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Россиян предупредили о росте цен на мясо. Возможная причина - конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. "Коммерсантъ" пишет, что производители колба заметили рост цен от поставщиков мяса свинины и птицы на 26–32%.