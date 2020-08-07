Россиян предупредили о росте цен на мясо
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В сети гипермаркетов «Лента» предупреждают, что птицеводы хотят поднять стоимость на мясо в пределах 10 процентов. Основные причины — снижение курса рубля, что вызвало подорожание кормов, а также растущие транспортные расходы. Производители колбасных изделий повышать цены пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Цены на мясо колбасит
Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъ18:24
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