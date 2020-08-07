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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

В сети гипермаркетов «Лента» предупреждают, что птицеводы хотят поднять стоимость на мясо в пределах 10 процентов. Основные причины — снижение курса рубля, что вызвало подорожание кормов, а также растущие транспортные расходы. Производители колбасных изделий повышать цены пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное время04:16
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ru09:17
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правда09:03
Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°10:27
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Online00:31
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъ18:24
Новый Омск

Индикатор успеха

Новый Омск5 августа в 07:00

Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»
RT на русском10:25
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия5 августа в 16:06
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина.
RT на русском10:31