Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

В сети гипермаркетов «Лента» предупреждают, что птицеводы хотят поднять стоимость на мясо в пределах 10 процентов. Основные причины — снижение курса рубля, что вызвало подорожание кормов, а также растущие транспортные расходы. Производители колбасных изделий повышать цены пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии
Новый Омск

Индикатор успеха

Новый Омск5 августа в 07:00
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ru09:17
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правда09:03
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное время04:16
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Online00:31
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъ18:24
Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°10:27

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,3K

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
141

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
32

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
237

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,6K

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
78