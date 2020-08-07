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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

В сети гипермаркетов «Лента» предупреждают, что птицеводы хотят поднять стоимость на мясо в пределах 10 процентов. Основные причины — снижение курса рубля, что вызвало подорожание кормов, а также растущие транспортные расходы. Производители колбасных изделий повышать цены пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°вчера в 10:27
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ruвчера в 09:17
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:31
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное времявчера в 04:16
Новый День

Производители колбас пожаловались на подорожание свинины и мяса птицы

Новый Деньвчера в 02:16
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правдавчера в 09:03
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъвчера в 18:24

Полузащитник «Урала» Ефремов может пропустить матч с «Динамо»

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Дмитрий Ефремов может пропустить матч первого тура чемпионата России по футболу против московского "Динамо", сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского клуба.
Полузащитник «Урала» Ефремов может пропустить матч с «Динамо»
РИА Новости04:53

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUMвчера в 09:11
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Nord Stream 2 знает об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран

Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2») знает, что сенаторы США направили письмо в адрес компании Fahrhafen Sassnitz GmbH, которая управляет немецким портом Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода.
Общественная служба новостей6 августа в 12:34
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Белоруссия депортировала журналистов телеканала «Настоящее время»

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых есть гражданин РФ, депортированы на Украину.
РИА Новости03:20
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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