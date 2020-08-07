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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

На российском мясном рынке может произойти конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. Крупные производители колбас заметили с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости свинины и мяса птицы на 26–32 процента, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
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Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°вчера в 10:27
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъвчера в 18:24
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правдавчера в 09:03
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное времявчера в 04:16
Новый День

Производители колбас пожаловались на подорожание свинины и мяса птицы

Новый Деньвчера в 02:16
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:31
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ruвчера в 09:17

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ06:00
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МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБК08:18
16

Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
20

Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ruвчера в 05:46
2

С летом пролетели: аэропортам могут компенсировать потери за июль

Пассажиропоток в крупнейших аэропортах страны не достиг прошлогоднего уровня: восстановления на внутренних линиях не хватило, чтобы компенсировать отсутствие международного сообщения, и операторы продолжают нести убытки.
Известия17:01

Африканская чума свиней приблизилась к границам Татарстана

По словам замруководителя управления, на территории Нижегородской области зарегистрировано шесть очагов африканской чумы свиней – три случая среди диких кабанов и столько же в личных подсобных хозяйствах.
Заинск-информвчера в 08:37