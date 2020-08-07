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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

В сети гипермаркетов «Лента» предупреждают, что птицеводы хотят поднять стоимость на мясо в пределах 10 процентов. Основные причины — снижение курса рубля, что вызвало подорожание кормов, а также растущие транспортные расходы. Производители колбасных изделий повышать цены пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Online00:31
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ru09:17
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правда09:03
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное время04:16
Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°10:27
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъ18:24
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Газета.Ru05:14
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