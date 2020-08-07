Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

На российском мясном рынке может произойти конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. Крупные производители колбас заметили с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости свинины и мяса птицы на 26–32 процента, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°вчера в 10:27
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ruвчера в 09:17
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:31
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное времявчера в 04:16
Новый День

Производители колбас пожаловались на подорожание свинины и мяса птицы

Новый Деньвчера в 02:16
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правдавчера в 09:03
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъвчера в 18:24

«Это позор»: Кикнадзе жестко ответил болельщикам «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками жестко ответил на претензии фанатов и заявил, что не собирается покидать свою должность.
РИА Новости07:59

Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.
РИА Новости03:33
2

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,5K

Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ruвчера в 05:46
2

Кубанские тюнеры построили Lamborghini Urus за 29,5 млн рублей

Тюнинг-фирма SCL Global Concept, расположенная в городе Армавир Краснодарского края, выставила на продажу один из самых дорогих экземпляров кроссовера Lamborghini Urus, который, перед этим, естественно, был подвергнут определённым доработкам.
За рулем Кубань6 августа в 16:47
9

Чеченец, вывернувший руку сотруднице полиции, задержан в Петербурге

7 августа около 23 часов у дома 2 по Конюшенной площади гражданин в ответ на просьбу предъявить документы от 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района при проведении профилактического рейда вывернул ей руку.
Konkretno.ru08:37
12

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
111