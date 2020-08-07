Россиян предупредили о росте цен на мясо
На российском мясном рынке может произойти конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. Крупные производители колбас заметили с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости свинины и мяса птицы на 26–32 процента, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Цены на мясо колбасит
Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
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