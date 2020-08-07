Россиян предупредили о росте цен на мясо

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На российском мясном рынке может произойти конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. Крупные производители колбас заметили с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости свинины и мяса птицы на 26–32 процента, пишет «Коммерсантъ».