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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

В сети гипермаркетов «Лента» предупреждают, что птицеводы хотят поднять стоимость на мясо в пределах 10 процентов. Основные причины — снижение курса рубля, что вызвало подорожание кормов, а также растущие транспортные расходы. Производители колбасных изделий повышать цены пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
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Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°вчера в 10:27
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ruвчера в 09:17
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:31
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное времявчера в 04:16
Новый День

Производители колбас пожаловались на подорожание свинины и мяса птицы

Новый Деньвчера в 02:16
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правдавчера в 09:03
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъвчера в 18:24

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUMвчера в 09:11
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Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

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РБК02:36
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42
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