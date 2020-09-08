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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов. Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль — август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новостивчера в 00:38
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русскомвчера в 12:52
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.ру7 сентября в 14:28
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъвчера в 01:33
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБКвчера в 23:07
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новостивчера в 00:38
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолец7 сентября в 13:31
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфакс7 сентября в 13:21

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
РИА Новостивчера в 15:55
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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии во вторник после Дня труда понизились, причем наиболее резко - на 411 пунктов - упал индекс электронной биржи Nasdaq.
ТАССвчера в 10:16
9

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планетавчера в 17:03

В ПАСЕ в закрытом режиме обсудили ситуацию с Навальным

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию вокруг находящегося в берлинской клинике российского оппозиционера Алексея Навального, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не политизировать этот вопрос.
Интерфаксвчера в 13:38
5

Главы Минздрава и Роспотребнадзора в Дагестане сделали прививку

В Республиканском центре инфекционных болезней во вторник, 8 сентября, прошли вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции глава Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов и главный санитарный врач в республике Николай Павлов.
Зори Табасаранавчера в 09:36
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Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана

Дачич отметил, что Россия и Сербия являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и публикация Захаровой не оставит следа «на наших добрых отношениях».
Свободная Пресса7 сентября в 10:47
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В Полтавской области обнаружили лихорадку Западного Нила

Минздрав Украины заявил 8 сентября, что у жителя Зеньковского района Полтавской области обнаружена лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, передающееся комарами и чреватое воспалением мозговых оболочек и в некоторых случаях менингоэнцефалитом.
Российская газетавчера в 15:54