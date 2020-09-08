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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%. В условиях плохого урожая подсолнечника участники отрасли опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений на экспорт семечки.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У подсолнечника высох урожай

Сбор культуры может сократиться на 23%, до 11,8 млн, что станет самым низким показателем с 2017 года и приведет к росту цен минимум на 20%, прогнозирует «Совэкон». Производители масла опасаются нехватки сырья и считают ситуацию сигналом к скорейшему введению ограничений на экспорт семечки.
Коммерсантъвчера в 15:33
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали рост цен на подсолнечное масло и семечки

ИА Красная Весна01:40
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33

США вновь призвали ФРГ отказаться от проекта «Северный поток-2»

Отказаться от участия в проекте «Северный поток-2» призвал власти ФРГ официальный представитель американского дипломатического ведомства Морган Ортагус 8 сентября, на своей странице в Twitter.
США вновь призвали ФРГ отказаться от проекта «Северный поток-2»
ИА Красная Весна08:52
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В МВД Украины опровергли задержание белорусских оппозиционеров

Информация о задержании на Украине представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова является ложью, заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко 8 сентября на пресс-конференции.
ИА Красная Весна05:36
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Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима, запретил три года управлять машиной и взыскал 800 тысяч рублей по гражданскому иску старшего сына погибшего Сергея Захарова .
Российская газета08:48
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Более 900 граждан Узбекистана покинут Ростов-на-Дону вывозным поездом

Палаточный лагерь на станции Первомайской, где тысячи граждан Узбекистана вынужденно ждут поезда на родину, возник без согласования с властями, заявил областной министр экономразвития Максим Папушенко, который побывал там по заданию губернатора.
161.ruвчера в 14:40
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Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
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Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.
Интерфакс09:10
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Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной

Дочь осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова, 19-летняя Анна Мария накануне судебного заседания опубликовала в соцсетях фотографию со своей возлюбленной, таким образом совершив публичный каминг-аут.
Политическая Экспертиза07:40
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — ответили в службе на вопрос, будут ли немецкие военные передавать данные по просьбе российских властей.
Телеканал 360°19:33
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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