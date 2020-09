«BTS творят историю», — Джастин Бибер стал АРМИ

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Sep 7, 2020 at 5:59pm PDT В начале интервью Джастин сразу обратил внимание на последний англоязычный хит бэнда «Dynamite», он подчеркнул, что на этот раз «Бантан» не стали идти по легкому пути и петь на родном языке, предпочли сделать для себя челлендж, который был успешно оценен публикой.