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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов. Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль — август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новостивчера в 00:38
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РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБКвчера в 23:07
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новостивчера в 00:38
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъвчера в 01:33
RT на русском

Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

RT на русскомвчера в 12:52
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.ру7 сентября в 14:28
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолец7 сентября в 13:31
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфакс7 сентября в 13:21

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Польша призвала Германию отказаться от «Северного потока-2»

Германия должна выйти из проекта газопровода "Северный поток - 2" на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным и якобы намерением Москвы вмешаться во внутреннюю политику Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Газета.Ruвчера в 10:47
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В Великобритании прошло тестирование роботов для ухода за пожилыми людьми

Исследователи, которые тестировали «культурно компетентного» робота под названием Pepper в домах престарелых в Великобритании, заметили значительное улучшение психического здоровья испытуемых.
REGNUMвчера в 10:01
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В Петербурге определили площадки для проведения UEFA в 2021 году

Во вторник, 8 сентября, Межведомственного оперативного штаба по подготовке и проведению турнира провела заседание, на котором вице-губернатор Владимир Кириллов заявил, что инфраструктура города подготовлена к матчам ЧЕ-2021.
Piter.tvвчера в 15:09

Латушко подтвердил, что Колесникова порвала свой паспорт

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко подтвердил, что его коллега Мария Колесникова порвала свой паспорт, когда ее пытались вывезти на Украину, пишет РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 08:21
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Анонсирован сбор предзаказов на золотые PlayStation 5 за $10 тысяч

Лондон, 8 сентября 2020, 23:01 — REGNUM Британская компания Truly Exquisite, специализирующаяся на торговле предметами роскоши, объявила, что она начнёт принимать предзаказы на необычные версии консоли PlayStation 5 уже завтра, 10 сентября 2020 года.
REGNUMвчера в 16:01
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«BTS творят историю», — Джастин Бибер стал АРМИ

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Sep 7, 2020 at 5:59pm PDT В начале интервью Джастин сразу обратил внимание на последний англоязычный хит бэнда «Dynamite», он подчеркнул, что на этот раз «Бантан» не стали идти по легкому пути и петь на родном языке, предпочли сделать для себя челлендж, который был успешно оценен публикой.
Popcakeвчера в 08:18

Эксперт объяснил, почему следствию не предоставляют данные по Навальному

Профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер рассказал, почему следствию недоступна информация по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
News.ruвчера в 10:49
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