Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Эксперты "Совэкона" в текущей ситуации не ожидают заметного сезонного падения цен, а в ближайшее время, по их прогнозу, котировки "начнут расти взрывными темпами".В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
России грозит серьезный неурожай подсолнечника, что способно вызвать быстрый рост цен на продукцию из него, об этом говорится в отчете аналитического центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии