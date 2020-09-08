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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Эксперты "Совэкона" в текущей ситуации не ожидают заметного сезонного падения цен, а в ближайшее время, по их прогнозу, котировки "начнут расти взрывными темпами".В источнике
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РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

России грозит серьезный неурожай подсолнечника, что способно вызвать быстрый рост цен на продукцию из него, об этом говорится в отчете аналитического центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
Подробнее о событии
Ведомости

Россиян предупредили о возможном росте цен на подсолнечное масло и семечки

Ведомости01:17
РЕН ТВ

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло

РЕН ТВ01:12
Коммерсантъ

У подсолнечника высох урожай

Коммерсантъвчера в 15:33
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Lenta.ru00:04
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник пересекли границу с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
РИА Новости01:00
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 01:29
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Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомостивчера в 10:19
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Суд в Ижевске приговорил к 21 году колонии серийного педофила

Суд в Ижевске приговорил к 21 году в колонии строгого режима 38-летнего мужчину по обвинениям в преступлениях против половой неприкосновенности десяти мальчиков, сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
Интерфаксвчера в 07:46
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

Немецкий институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха одобрил клинические испытания вакцины BNT162b2 от коронавируса, которые разрабатывают американская Pfizer и немецкая Biontech.
ToDay News Ufa23:12
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Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
РИА Новости23:05
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Украинский губернатор призвал снять блокаду с ЛНР

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, который управляет подконтрольной Украине частью Луганской области, считает, что необходимо восстанавливать экономические связи с ЛНР.
Военное обозрениевчера в 04:26

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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