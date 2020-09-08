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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20 процентов. Ранее Минэкономразвития предложило установить на февраль-август 2021 года пошлину на экспорт семян подсолнечника из России на уровне 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее 80 евро за тонну.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Грозящий России серьезный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию. Об этом говорится в отчете центра "Совэкон". По данным аналитиков, в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента ниже прошлогоднего показателя.
РИА Новости00:38
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РЕН ТВ

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло

РЕН ТВ01:12
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РИА Новости00:38
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Lenta.ru00:04
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

РБК23:07
Коммерсантъ

В России цены на подсолнечное мало и семечки могут вырасти на 20%

Коммерсантъ01:33
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21

Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

«Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — заявил Андрей Травников.
Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ
Любимый городвчера в 05:35
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Новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году

Первый осмотр автомобиля будет проводиться через 4 года, ранее было 3. Для автомобилей, возраст которых находится в пределах 4-10 лет, нужно проводить процедуру раз в 2 года, для более старых - каждый год.
Car.ruвчера в 05:06
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
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Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, передает Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию.
РИА Новости01:31
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
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Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

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Национальные пищевые традиции влияют на смертность от коронавируса

Согласно статистике, в странах, в которых особенности национальной кухни подразумевают наличие блюд из квашеной и свежей капусты, а также кисломолочных продуктов, зафиксирован самый низкий уровень смертей от коронавируса.
Evo-rus.comвчера в 03:59
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