с чего всё началось

Продукты питания по итогам 2019 года в России могут подорожать на 3—3,5%, что не превысит уровня инфляции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Продукты питания по итогам года в России могут подорожать на 3,5%

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