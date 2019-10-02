По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.

с чего всё началось

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Политика На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера» В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.

Происшествия Катер врезался в берег в Иркутской области Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Шоу-бизнес Стоцкая объяснила отказ от ДНК-теста на родство сына с Киркоровым "Все равно не поверят", - объяснила она. Стоцкая высказалась об отношениях с Киркоровым и слухах о сыне от певца в интервью Алле Довлатовой.

Хоккей «Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 4:5. Автором победного броска стал Блейк Уилер.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Здоровье В России до минимума снизилась смертность от туберкулеза Уровень смертности от туберкулеза в России в январе-августе 2019 года достиг национального минимума в 5,1% на 100 тыс. населения, снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,6%, заявили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Спорт Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями «Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.

Гаджеты В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi найдена уязвимость Работники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили уязвимость в операционной системе Android.

Кино Появилось фото со съемок «Аватара-2» В Сети появилась фотография со съемок фантастической кинокартины «Аватар-2». Снимок опубликован на странице фильма в Twitter.

Происшествия Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.

Футбол В субботу пройдут четыре матча 12-го тура РПЛ В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры.

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Космос «Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году "Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Единоборства Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229 Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).

Политика Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.

Политика Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.

Театры Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.

Шоу-бизнес Стильная Алла Пугачева отправилась с детьми в планетарий Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с особым вниманием подходит к вопросам воспитания и образования своих наследников – Лизы и Гарри Галкиных.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.