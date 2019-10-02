Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.
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Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.
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«Известия»: эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов

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Телеканал 360°02 октября в 15:49

Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года

Газета.Ru02 октября в 13:38
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