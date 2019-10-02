Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.
Читать в источнике
Комментировать390
с чего всё началось

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.
Известия02 октября в 13:00

Подробнее о событии

Жителей России предупредили о росте цен на продукты

Царьградвчера в 11:11

В России вырастут цены на продукты

РЕН ТВвчера в 03:04

Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года

Газета.Ru02 октября в 13:38

«Известия»: эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов

ТАСС02 октября в 19:15

Продуктовая картина: продовольственные товары подорожают на 3,5%

Известия02 октября в 17:01

Продукты подорожают на 3,2%

Телеканал 360°02 октября в 15:49

Эксперты предсказали подорожание продуктов к концу года на 3,5%

РБКвчера в 00:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Общество

Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

РИА Новости 08:21
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Наука

Филаменты помогут классифицировать темную материю

Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 08:45
Экономика

Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов

Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.
Известия 07:37
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»

Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Газета.Ru 04:13
Здоровье

Работу единственного роддома приостановили в Новоалтайске

Катунь 24 вчера в 09:00
Общество

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Игры

Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК

Актуальные Новости 01 октября в 20:09
Кино

Фильм «Грех» Кончаловского покажут на кинофестивале в Риме

Премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех», который рассказывает о жизни и творчестве великого художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, состоится на Римском кинофестивале.
Культуромания 09:13
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Фигурное катание

Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае

ProstoProSport 09:21
Происшествия

Суд вынес приговор по делу «ростовских мальчишек»

Блокнот Ростов-на-Дону 08:43
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК 02 октября в 17:01
Наука

Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии

REGNUM 08:46
Технологии

На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы

Lenta.ru 01:14
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Общество

Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе

Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

Президент России Владимир Путин прибыл в Тамань для посещения «Портово-индустриального парка» группы компаний «Отэко».
REGNUM 07:53
Культура

Худруком «Ленкома» станет директор театра Марк Варшавер

Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер.
Российская газета 07:52
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

На Западе сочли Зеленского «бесхребетным руководителем» после разговора с Трампом

Кауфманн указала, что самым досадным моментом в июльском разговоре Трампа и Зеленского стало не то, что американский лидер пытается вмешаться в систему юстиции другой страны в личных целях, а то, каким «бесхребетным и неподготовленным руководителем» выставил себя украинский президент, передает «ИноСМИ».
Взгляд.ру 09:11
Политика

Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии

Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Политика

Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Политика

Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное