По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.

с чего всё началось

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.

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