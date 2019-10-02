Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.
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с чего всё началось
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.Известия02 октября в 13:00
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Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
RT на русском вчера в 06:53
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" встретятся с киевским "Динамо" в матче 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
РИА Новости вчера в 07:22
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Интерфакс вчера в 21:32
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК вчера в 16:00
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Общество
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
RT на русском 01:28
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 02 октября в 01:58
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выдала свою беременность во время интервью с Гуфом
Учитывая, что Ксении приписывают беременность уже ни одну неделю, многие зрители сразу обратили на это внимание.
Bimru.ru вчера в 11:46
Происшествия
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
Паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель у села Кэскил в Томпонском районе Якутии, организована эвакуация.
Известия 00:29
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до уровня 2009 года
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился с 49,1 балла до 46,3 балла, что является минимальным индексом с мая 2009 года, следует из пресс-релиза ( .pdf ) аналитического агентства IHS Markit.
Коммерсантъ 01 октября в 07:15
Транспорт
ГИБДД порекомендовала не штрафовать водителей за нарушения в непогоду
Как отмечается, штрафы перестанут налагаться, если нарушения произошли во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса, а также при жалобах граждан на плохую работу камер, при отключении светофоров и другое.
Газета.Ru 02 октября в 06:21
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс вчера в 06:44
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 2-го тура групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Бомбардир.ру вчера в 23:18
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Энергетика
Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
BFM.ru 00:36
Общество
В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки
Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.
Российская газета 01:00
Авто
Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии
До премьеры нового поколения Skoda Octavia осталось чуть больше месяца, но тестовые прототипы продолжают будоражить чувства поклонников марки.
Российская газета вчера в 08:00