Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество
ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»
ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03 октября в 03:33
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru вчера в 14:45
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой
Сегодня стало известно о поступлении многочисленных жалоб владельцев флагманских смартфонов iPhone 11.
Vevby.ru вчера в 07:06
Единоборства
Глава ВФЛА отреагировал на слова супруга Ласицкене
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отреагировал на твит журналиста и комментатора Владаса Ласицкаса о подарке ВФЛА его супруге Марии Ласицкене в честь победы спортсменки на чемпионате мира в Дохе в прыжках в высоту.
Нева Спорт 04 октября в 09:52
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 04 октября в 07:40
Происшествия
В ДТП в центре Читы погиб один человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС вчера в 22:21
Футбол
Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру вчера в 15:25
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 21:50
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Авто
Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой
Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
Lenta.ru 04 октября в 10:11
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Политика
Песков рассказал, как Путин отметит день рождения
Взгляд.ру 04 октября в 06:55
Происшествия
В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США
Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru вчера в 20:55
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Наука
Выявлен вред сырых овощей для организма
Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма.
Lenta.ru вчера в 22:31
Армия и оружие
Турция усилила войска на границе с Сирией
Интерфакс вчера в 20:50
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 04 октября в 00:53
Гаджеты
Цены на всю линейку Google Pixel 4 были слиты в сеть
Начало продаж новых флагманов компании Google еще не началось, а в сети уже появились данные о цене устройств.
Ferra вчера в 23:37
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 03 октября в 07:27
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 06:21
Общество
В Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке
В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.
RT на русском вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком
ТАСС вчера в 12:57
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко во время встречи с Зеленским
Политическая Экспертиза 04 октября в 14:54