Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.
Читать в источнике
Комментировать422
с чего всё началось

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.
Известия02 октября в 13:00

Подробнее о событии

Какие продукты могут подорожать до конца года на 3,5%?

Аргументы и Фактывчера в 06:43

Жителей России предупредили о росте цен на продукты

Царьград03 октября в 11:11

Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года

Газета.Ru02 октября в 13:38

«Известия»: эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов

ТАСС02 октября в 19:15

Продуктовая картина: продовольственные товары подорожают на 3,5%

Известия02 октября в 17:01

Продукты подорожают на 3,2%

Телеканал 360°02 октября в 15:49

В России вырастут цены на продукты

РЕН ТВ03 октября в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Хоккей

ХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

Известия 10:20
Гаджеты

В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi обнаружена уязвимость

Компания Google обнаружила уязвимость в коде ядра операционной системы Android.
Вечерний курьер 04:34
Шоу-бизнес

Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане

Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM 01:21
Политика

Трамп назвал однопартийца Ромни напыщенным ослом

Митт Ромни в своём Twitter назвал эти призывы Трампа политически мотивированными, отвратительными и ошибочными.
Говорит Москва 10:59
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Футбол

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса

«Брайтон» нанес поражение «Тоттенхэму» в матче 8-го тура чемпионата Англии. В начале встречи Нил Мопе вывел своею команду вперед.
Sportbox.RU 09:31
Футбол

«Спартак» обретет тренера в понедельник

Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Общество

Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург

Радио Комсомольская правда 09:21
Хоккей

Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.
Чемпионат вчера в 22:42
Происшествия

В протестах в Ираке погибли 100 человек

Известия 06:38
Происшествия

Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»

Российская газета 10:18
Экономика

В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу

Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.
РБК 10:45
Происшествия

В Таиланде у водопада погибли шесть слонов, пытаясь спасти друг друга

Snob.ru 10:59
Политика

Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 09:43
Армия и оружие

Эксперт назвал два преимущества России в случае ядерной войны

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин назвал два основных преимущества России в случае ядерного удара по территории страны.
РИА Новости 11:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Транспорт

В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры

В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:59
Политика

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

NewInform 09:08
Транспорт

Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве

Интерфакс 03:57
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Политика

Тегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик

Известия 10:57
Политика

Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Авто

Эксперты оценили шансы Ravon на российском рынке

Автоновости дня 10:06
Футбол

Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Футбол

Вратарь принес победу «Краснодару-3» благодаря голу на 94-й минуте

РИА Новости вчера в 13:42
Волейбол

Российские волейболисты уступили бразильцам на Кубке мира

Весь спорт 03:53
Происшествия

Ученики в Красноярске сделали педагога «героиней» порноролика

Ученики одной из школ Красноярска приложили фото 64-летней учительницы к одному из порнороликов.
Sibnet Новости вчера в 01:28
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября

Матч ТВ вчера в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное