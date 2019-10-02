Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.
Читать в источнике
Оценить296
с чего всё началось
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.Известия02 октября в 13:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Армия и оружие
В США определились со сроками лишения паспортов злостных неплательщиков
Под категорию злостных неплательщиков попадают граждане США, у которых накопилось более $52 тыс. долгов.
РБК 18:42
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета вчера в 14:36
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Музыка
KISS дадут концерт в океане для акул
Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.
РЕН ТВ 09:33
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру
Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.
DP.RU 11:28
Политика
Пушков назвал паранойей реакцию США на шутку Путина о выборах
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию телеканала CNN на шутку президента Российской Федерации Владимира Путина о якобы желании России вмешаться в выборы президента США в 2020 году.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service 01:59
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Гаджеты
Xiaomi прокомментировала ситуацию вокруг анонса смартфона Mi Mix 4
Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, объяснив все слухи вокруг так и неанонсированного смартфона Mi Mix 4.
iReactor вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Наука
Человека за стеной опознали с помощью Wi-Fi и видеозаписи
МедиаПоток 02 октября в 11:01
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
РИА Новости 18:03
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки
Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.
Bimru.ru вчера в 06:50
Политика
В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации
Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Радио Sputnik 02 октября в 14:40
Политика
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
Политика
На Украине решили согласовать закон о статусе Донбасса с Россией
Украинский законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласован с Россией.
Lenta.ru 11:47