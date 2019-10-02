Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.
Читать в источнике
Комментировать412
с чего всё началось

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.
Известия02 октября в 13:00

Подробнее о событии

«Известия»: эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов

ТАСС02 октября в 19:15

Жителей России предупредили о росте цен на продукты

Царьградвчера в 11:11

В России вырастут цены на продукты

РЕН ТВвчера в 03:04

Какие продукты могут подорожать до конца года на 3,5%?

Аргументы и Факты06:43

Продуктовая картина: продовольственные товары подорожают на 3,5%

Известия02 октября в 17:01

Продукты подорожают на 3,2%

Телеканал 360°02 октября в 15:49

Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года

Газета.Ru02 октября в 13:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Армия и оружие

В США определились со сроками лишения паспортов злостных неплательщиков

Под категорию злостных неплательщиков попадают граждане США, у которых накопилось более $52 тыс. долгов.
РБК 18:42
Космос

Во льдах Энцелада найдена органика

Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета вчера в 14:36
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов

Pravda.Ru 07:50
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Музыка

KISS дадут концерт в океане для акул

Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.
РЕН ТВ 09:33
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новости 18:21
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе запустили реакторы

Газета.Ru 09:00
Политика

Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России

Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Происшествия

Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Кино

Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру

Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.
DP.RU 11:28
Политика

Пушков назвал паранойей реакцию США на шутку Путина о выборах

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию телеканала CNN на шутку президента Российской Федерации Владимира Путина о якобы желании России вмешаться в выборы президента США в 2020 году.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Происшествия

Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде

Rambler News Service 01:59
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Гаджеты

Xiaomi прокомментировала ситуацию вокруг анонса смартфона Mi Mix 4

Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, объяснив все слухи вокруг так и неанонсированного смартфона Mi Mix 4.
iReactor вчера в 01:07
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Наука

Человека за стеной опознали с помощью Wi-Fi и видеозаписи

МедиаПоток 02 октября в 11:01
Армия и оружие

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
РИА Новости 18:03
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Интернет

Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Политика

Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

Инфорос 07:19
Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки

Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.
Bimru.ru вчера в 06:50
Политика

В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации

Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Радио Sputnik 02 октября в 14:40
Киберспорт

Virtus.pro представила фотографии нового состава по Dota 2

Матч ТВ 13:21
Политика

В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России

Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
Политика

На Украине решили согласовать закон о статусе Донбасса с Россией

Украинский законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласован с Россией.
Lenta.ru 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное