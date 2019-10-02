По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.

с чего всё началось

По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента. Больше всего в цене прибавят яйца, сахарный песок и мясо птицы, сообщает газета "Известия". Впрочем, 3-3,5 процента укладываются в рамки ожидаемой годовой инфляции.

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Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента

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