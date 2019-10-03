Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия». До конца текущего года продукты подорожают на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы, пишет издание.
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Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
РБК 04 октября в 12:13
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04 октября в 10:34
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
ТАСС вчера в 14:25
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Единоборства
Беринчик победил Морено единогласным решением судей
Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Лопеса Морено. Он одержал победу единогласным решением судей.
Спорт-Экспресс 01:05
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Медведев оценил возможность импичмента Трампа
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 октября в интервью программе "Вести в субботу" прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа.
МонаВиста вчера в 11:30
Политика
Порошенко устроил перепалку на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Спорт
Илья Иванюк едва не стал чемпионом мира по легкой атлетике
В столице Катара - Дохе - проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня вечером соревновались прыгуны в высоту.
Новости Брянска 04 октября в 15:10
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Хоккей
«Рейнджерс» выиграли у «Оттавы», Панарин и Бучневич набрали 5 очков
Гости победили со счетом 4:1. В составе гостей Артемий Панарин стал автором гола и результативной передачи.
Матч ТВ вчера в 21:54
Армия и оружие
Турция усилила войска на границе с Сирией
Интерфакс вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru вчера в 11:49
Политика
Нидерланды решили не называть себя Голландией
Нидерландское правительство решило, что страна больше не будет называть себя Голландией.
Газета.Ru вчера в 22:25
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
Американское издание We Are The Mighty рассказало о бое, который произошел во время Первой мировой войны между русской и германской армией за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец и получил известность под названием "Атаки мертвецов".
РИА Новости вчера в 21:55
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс вчера в 11:14
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com вчера в 07:39
Происшествия
В Сбербанке выявили причастного к утечке данных сотрудника
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.
REGNUM вчера в 13:09
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45
Волейбол
Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу
Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Наука
Ученые КФУ рассказали о новых показателях качества нефти
Для повышения эффективности процесса и, в перспективе, широкого применения, ученые работают над получением детального представления о механизме окисления различного вида нефтей.
Известия Татарстана 04 октября в 06:21
Здоровье
Немецкий ученый выявил истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих выяснил, что атеросклероз (хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них) появляется при нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов, в том числе гриппа.
Газета.Ru вчера в 05:01