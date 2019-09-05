Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

Подробнее о событии

Производители заявили о подорожании газировки из-за утилизации отходов

РБК04:54

Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

ТАССвчера в 12:58

РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Коммерсантъвчера в 06:08

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:36

Цены на продукты вскоре могут ощутимо вырасти из-за введения новых штрафов

Эхо Москвывчера в 05:03

Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газетавчера в 02:55

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождьвчера в 02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Происшествия

Памфилова прокомментировала нападение на себя

РБК 06:15
Политика

Зеленский выступил против легализации оружия на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Общество

Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»

Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Армия и оружие

Турция испытала крылатую ракету для уничтожения бункеров

Турция впервые провела испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2, которая может быть использована для уничтожения бетонных укреплений вроде бункеров.
Известия 04:06
Общество

Основным владельцем КВН стал сын Маслякова

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Финансы

ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Коммерсантъ 06:34
Хоккей

Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры.
Интерфакс 06:34
Происшествия

На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Известия 06:26
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Культура

Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Политика

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Интерфакс 04:05
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Баскетбол

Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую два дня назад двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Экономика

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
РБК вчера в 14:09
Автоспорт

Альдо Коста станет техническим директором Dallara

Mercedes-AMG Petronas Motorsport и Dallara Automobili S.p. A объявили о том, что технический советник команды Альдо Коста в начале 2020-го займёт пост технического директора компании Dallara, ведущего производителя гоночных машин.
F1news.ru 04:18
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Музыка

Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык

Российская газета 06:14
Политика

Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Политика

Россия в ОБСЕ обвинила США и Германию во вмешательстве в свои дела

Соединённые Штаты и Германия использовали свои информационные ресурсы для попыток вмешаться во внутренние дела России во время протестных акций в Москве, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе выступления в постоянном совете организации, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 06:29
Общество

Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика

Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-лидера Зимбабве Мугабе

РБК 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное