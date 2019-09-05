Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось
Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.РБКвчера в 02:01
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РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов
Коммерсантъвчера в 06:08
Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов
Новая газетавчера в 02:55
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Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Армия и оружие
Турция испытала крылатую ракету для уничтожения бункеров
Турция впервые провела испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2, которая может быть использована для уничтожения бетонных укреплений вроде бункеров.
Известия 04:06
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Финансы
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Коммерсантъ 06:34
Хоккей
Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры.
Интерфакс 06:34
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Известия 06:26
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Экономика
В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.
РБК вчера в 14:09
Автоспорт
Альдо Коста станет техническим директором Dallara
Mercedes-AMG Petronas Motorsport и Dallara Automobili S.p. A объявили о том, что технический советник команды Альдо Коста в начале 2020-го займёт пост технического директора компании Dallara, ведущего производителя гоночных машин.
F1news.ru 04:18
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Музыка
Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык
Российская газета 06:14
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Политика
Россия в ОБСЕ обвинила США и Германию во вмешательстве в свои дела
Соединённые Штаты и Германия использовали свои информационные ресурсы для попыток вмешаться во внутренние дела России во время протестных акций в Москве, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе выступления в постоянном совете организации, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 06:29
Общество
Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54