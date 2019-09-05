Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

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Производители заявили о подорожании газировки из-за утилизации отходов

РБК04:54

Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

ТАССвчера в 12:58

РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Коммерсантъвчера в 06:08

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Lenta.ruвчера в 06:36

Цены на продукты вскоре могут ощутимо вырасти из-за введения новых штрафов

Эхо Москвывчера в 05:03

Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газетавчера в 02:55

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождьвчера в 02:50
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Газета.Ru вчера в 09:18
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Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

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Армия и оружие

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Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до второй категории.
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Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
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