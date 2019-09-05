Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

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Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБКвчера в 02:01

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождьвчера в 02:50

Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

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Коммерсантъвчера в 06:08

Цены на продукты вскоре могут ощутимо вырасти из-за введения новых штрафов

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Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газетавчера в 02:55

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:36
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Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
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Газета.Ru вчера в 15:14
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Коммерсантъ 06:19
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Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

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Культуромания вчера в 13:52
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