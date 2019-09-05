Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

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Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБКвчера в 02:01

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождьвчера в 02:50

Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

ТАССвчера в 12:58

РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Коммерсантъвчера в 06:08

Цены на продукты вскоре могут ощутимо вырасти из-за введения новых штрафов

Эхо Москвывчера в 05:03

Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газетавчера в 02:55

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:36
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Футболистов Кокорина и Мамаева освобождают по УДО

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В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины

В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
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Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

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РБК 08:05
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В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
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Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Кино

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Политика

Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Космос

Южноуральский робот Федор возвращается на Землю

В ночь на 7 сентября магнитогорский робот Федор (Skybot F-850) вернется с МКС на Землю, сообщает Агентство новостей «Доступ».
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Общество

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
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Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Мугабе

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Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках «Локомотива»

Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память об игроках ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе в 2011 году.
ТАСС 07:53
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Политика

Россия осудила Болгарию за критику вклада СССР в победу над нацизмом

Ранее в МИД Болгарии не поддержали тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма В официальном сообщении ведомства говорится, что "советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах".
Телеканал 360° 04 сентября в 00:44
Происшествия

Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
Lenta.ru 08:11
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 7%

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
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Армия и оружие

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
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Suzuki готовит к премьере новый «кроссовер»

В конце текущего месяца компания Suzuki проведет презентацию нового бюджетного "кроссовера", который составит конкуренцию Renault Кwіd на индийском рынке.
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Соловьев раскритиковал Дудя из-за фильма о Беслане

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В течение долгого времени ходили слухи о том, что чипсет Kirin 990 прибыл на IFA-2019, а теперь рекламный щит Huawei на Messe Hall в Берлине подтвердил это.
ГЛАС.RU вчера в 04:00
Политика

Суд в Киеве отменил арест свидетеля по делу MH17

Киевский апелляционный суд отменил арест свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Его постановили освободить в зале суда.
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Общество

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Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
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Финляндия возглавила рейтинг стран ЕС с самым дорогим алкоголем

Замыкают первую пятерку рейтинга стран ЕС по дороговизне алкоголя Греция и Великобритания.
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Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов

Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
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