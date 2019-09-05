Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

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Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

ТАССвчера в 12:58

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:36

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

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Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

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РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Коммерсантъвчера в 06:08

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБКвчера в 02:01
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

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Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Румынии в рамках группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020.
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Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Политика

Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Футбол

Футболист Сычев рассказал о попытке ограбления в Марселе

Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал о том, как чуть не стал жертвой ограбления во Франции.
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Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Вести.Ru 01:51
Экономика

«Роснано» допустило продажу доли в Tesla

«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

РИА Новости вчера в 06:31
Политика

В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
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Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17

В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
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Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на усмотрение Алексеевского районного суда Белгородской области.
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Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства в их решение.
ТАСС 01:25
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 сентября

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Политика

КНДР обвинили в попытке контрабандного ввоза 100 тыс. бутылок водки

В ноябре прошлого года КНДР предприняла попытку импортировать 15,6 тысяч бутылок белорусской водки на общую сумму $14 тысяч, а в феврале — 90 тысяч бутылок водки производства России на сумму свыше $27 тысяч.
REGNUM 01:27
Теннис

Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
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Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
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Астероид впервые поменял цвет на глазах у астрономов

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Московский Комсомолец 03 сентября в 10:18
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Активист Константин Котов приговорен к 4 годам колонии общего режима

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Общество

Раскрыта стоимость самой роскошной квартиры Сочи

Самая дорогая квартира из всех выставленных на продажу в Сочи стоит 530 миллионов рублей.
Lenta.ru 01:47
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Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
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Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
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