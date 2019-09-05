Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

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Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

ТАССвчера в 12:58

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:36

Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

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РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Коммерсантъвчера в 06:08

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождьвчера в 02:50

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБКвчера в 02:01
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Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

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Происшествия

СК начал проверку после взрыва в частном доме в Кузбассе

СК проводит доследственную проверку после взрыва в частном доме в Ленинске-Кузнецком, после которого женщина была госпитализирована с ожогами, сообщается на сайте ГСУСК по региону.
РИА Новости 03:57
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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Единоборства

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Газета.Ru вчера в 04:34
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Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

REGNUM вчера в 09:58
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МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве

По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»
РБК вчера в 14:33
Игры

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Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
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В ночь на 7 сентября «Союз МС-14» отстыкуется от МКС.
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Путин одобрил ипотеку под 2% для переселенцев

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о предоставлении переселенцам из дальнего зарубежья ипотеки под 2%, потому что они привыкли к таким процентным ставкам.
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

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Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

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