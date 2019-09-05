Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось
Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.РБКвчера в 02:01
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Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов
Новая газетавчера в 02:55
РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов
Коммерсантъвчера в 06:08
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