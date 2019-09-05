Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.

с чего всё началось

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.

Россиян предупредили о росте цен на продукты

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