Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.

с чего всё началось

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

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