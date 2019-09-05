Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

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Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБКвчера в 02:01

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождьвчера в 02:50

Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

ТАССвчера в 12:58

РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Коммерсантъвчера в 06:08

Цены на продукты вскоре могут ощутимо вырасти из-за введения новых штрафов

Эхо Москвывчера в 05:03

Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газетавчера в 02:55

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:36
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Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Футбол

Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу

Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Финансы

ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Хоккей

ЦСКА — Нефтехимик 3:2 (Овертайм)

Столичный ЦСКА в овертайме со счетом 3:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС 14:58
Происшествия

В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Политика

Министр экономики Бразилии признал жену Макрона «безобразной»

Газета.Ru 14:13
Транспорт

В Краснодаре из-за ливня встали трамваи

Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Кубань 24 09:55
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Транспорт

В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков

В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Экономика

Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Политика

Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

RT на русском 06:48
Происшествия

Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге

Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:45
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Sputnik Литва 04:35
Происшествия

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Космос

Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО

Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.
Sibnet Новости 05:07
Музыка

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС вчера в 13:35
Космос

Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Футбол

Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51
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Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
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Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя

Lenta.ru 13:12
Происшествия

Петербуржец задержан на границе с Эстонией с 63 кг гашиша

Интерфакс - Россия 08:17
Игры

Создатели Celeste добавят в игру 100 новых уровней

5 сентября завершилась бесплатная раздача Celeste в Epic Games Store. В Steam рейтинг игры составляет 97 %.
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Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими силовиками

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Происшествия

В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея

Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.
News.ru 14:51
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Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом

Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru 13:45
Политика

Американские СМИ назвали требования Трампа к Зеленскому

Американское издание The Washington Post предположило, что президент США Дональд Трамп хочет принудить украинские власти к тому, чтобы они вмешались в выборы президента в 2020 году и помогли ему победить.
News.ru 13:56
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Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Коммерсантъ 05:58
Происшествия

Суд арестовал водителя затонувшего в Крыму катера

РБК 14:43
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