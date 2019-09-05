Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о риске роста цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
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с чего всё началось
Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.РБКвчера в 02:01
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РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов
Коммерсантъвчера в 06:08
Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов
Новая газетавчера в 02:55
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Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Хоккей
ЦСКА — Нефтехимик 3:2 (Овертайм)
Столичный ЦСКА в овертайме со счетом 3:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС 14:58
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Кубань 24 09:55
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Происшествия
Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге
Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:45
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Sputnik Литва 04:35
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Космос
Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО
Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.
Sibnet Новости 05:07
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС вчера в 13:35
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
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Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Происшествия
Петербуржец задержан на границе с Эстонией с 63 кг гашиша
Интерфакс - Россия 08:17
Игры
Создатели Celeste добавят в игру 100 новых уровней
5 сентября завершилась бесплатная раздача Celeste в Epic Games Store. В Steam рейтинг игры составляет 97 %.
3DNews 13:12
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
RT на русском вчера в 17:27
Происшествия
В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея
Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.
News.ru 14:51
Общество
Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом
Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru 13:45
Политика
Американские СМИ назвали требования Трампа к Зеленскому
Американское издание The Washington Post предположило, что президент США Дональд Трамп хочет принудить украинские власти к тому, чтобы они вмешались в выборы президента в 2020 году и помогли ему победить.
News.ru 13:56
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Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58