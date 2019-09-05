Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

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Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБКвчера в 02:01

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождьвчера в 02:50

Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

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Коммерсантъвчера в 06:08

Цены на продукты вскоре могут ощутимо вырасти из-за введения новых штрафов

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Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газетавчера в 02:55

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:36
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Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере.
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К Земле мчится астероид. Он пролетит в два раза ближе Луны

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В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Мама Бейонсе случайно раскрыла настоящий возраст дочери

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Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

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Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
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