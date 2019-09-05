Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБКвчера в 02:01

Подробнее о событии

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБКвчера в 02:01

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождьвчера в 02:50

Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

ТАССвчера в 12:58

РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Коммерсантъвчера в 06:08

Цены на продукты вскоре могут ощутимо вырасти из-за введения новых штрафов

Эхо Москвывчера в 05:03

Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газетавчера в 02:55

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Lenta.ruвчера в 06:36
Показать все источники
Автоматически обработан 6981 источник, обновлено в 09:53, Вашингтон
Происшествия

Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов уголовного дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК, сообщает RT.
Газета.Ru 09:36
Экономика

Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами

В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Баскетбол

Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ

RT на русском 09:44
Авто

Volkswagen наладит производство электрокара ID.3 в Цвиккау в ноябре

Первой аккумуляторно-электрической моделью для запуска в производство будет ID.3, сборка которого стартует в ноябре.
SpeedMe 08:35
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика

Зеленский отклонил идею о легализации оружия на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение о легализации оружия с целью самозащиты.
РБК 09:02
Музыка

Скончался гитарист, обладатель «Грэмми» Дэн Уорнер

Скончался гитарист, обладатель премии «Грэмми» Дэн Уорнер.
МИР 24 08:21
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 04 сентября в 11:33
Политика

Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон.
РБК 07:08
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Известия 09:14
Общество

В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира

В Новосибирске установлена памятная доска в честь посещения станции Новосибирского метрополитена «Площадь Ленина» председателем государственного комитета КНДР Ким Чен Иром 11 августа 2001 года.
REGNUM вчера в 11:57
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика

Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Общество

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

РИА Новости 05:57
Единоборства

Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Порье

Турнир UFC 242, главным боем которого станет титульный поединок Нурмагомедова с Порье пройдёт 7 сентября.
Чемпионат 01:45
Экономика

Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией «выше рынка» для бумаг компаний

Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.
Финмаркет вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море

Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Кино

В США умерла актриса Кэрол Линли

Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 06:31
Происшествия

Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34

Российская газета 03:10
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

Абызову предъявили новое обвинение

Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис.
Ведомости 09:40
Шоу-бизнес

39-летний возлюбленный Бабкиной планирует уйти в лес

Евгений Гор признался в социальных сетях, что хотел бы уйти в лес.
Рамблер 00:28
Армия и оружие

Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Технологии

Сбербанк позволил менять пин-код карт в веб-версии «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк ввел функцию изменения пин-кода карты в веб-версии «Сбербанк онлайн», сообщает пресс-служба банка.
Rambler News Service 08:52
Теннис

Андрееску и С. Уильямс вышли в финал US Open

Определились участницы финала турнира US Open-2019. В нем сыграют американская теннисистка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску.
Спорт день за днем 01:44
Здоровье

Забастовка медиков докатилась до Перми

Накануне врачи городской больницы №6 Перми заявили об отказе от переработок и совместительства.
Уралинформбюро 01:15
Авто

Chevrolet Corvette C8 в кузове «кабриолет» появится в октябре

Американский автопроизводитель сообщил, что C8 Corvette Stingray Convertible будет представлен в следующем месяце.
SpeedMe 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное