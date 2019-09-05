Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.
РБК02:01

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Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

ТАСС12:58

Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

РБК02:01

РБК: производители и сети предупредили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Коммерсантъ06:08

Цены на продукты вскоре могут ощутимо вырасти из-за введения новых штрафов

Эхо Москвы05:03

Производители предупредили о возможном повышении цен на продукты из-за новых штрафов

Новая газета02:55

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за новых штрафов

Дождь02:50

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

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