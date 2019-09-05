Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как отмечается, это связано с новыми штрафами, которые были предложены Минпромторгом.
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с чего всё началось
Потенциальное повышение цен на продукты отраслевые объединения объясняют тем, что оборотный штраф для некоторых отраслей сопоставим с размером рентабельности. Механизм оборотных штрафов вводился для регулирования рынка бензина, напоминает Ольга Баранникова, гендиректор СУПР.РБК02:01
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Экономика
Путин поручил снизить ипотечный процент для молодых семей в ДФО
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Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
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В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.
Известия 21:40
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Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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Италия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020
Газета.Ru 14:55
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Россия припугнула США ЗРС С-500 и ВДВ
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Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
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Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
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