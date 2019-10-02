По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.

с чего всё началось

Больше всего среди продуктов по итогам текущего года подорожают яйца, сахар и мясо птицы, об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). В среднем же цены на продовольствие вырастут на 3–3,5 %.

Россиян предупредили о росте цен на продукты питания

Авто Продажи новых легковых автомобилей в России сократились В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.

Политика Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Путин пошутил о журналистах, которых интересует только негатив Президент РФ Владимир Путин рассказал о журналистах, которых интересуют только негативные новости.

Политика Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.

Футбол «Барселона» может продать Гризманна из-за его плохих отношений с Месси "Барселона" может выставить на трансфер нападающего Антуана Гризманна через год после перехода из "Атлетико", передает Le10Sport.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.

Футбол «Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».

Происшествия Reuters: в Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим Иракские силы безопасности открыли в пятницу огонь по протестующим в центре Багдада, где уже несколько дней продолжаются беспорядки.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

Шоу-бизнес Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме» Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.

Шоу-бизнес Собчак посмеялась с Богомоловым над объективностью ТЭФИ Журналистка не оценила распределение наград Российская телеведущая Ксения Собчак оказалась разочарована объективностью ТЭФИ.

Футбол Дзюба сходил на балет в Михайловский театр Капитан сборной России и нападающий «Зенит» Артём Дзюба в пятницу опубликовал видео из зала Михайловского театра.

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Общество Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы» Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала в Instagram попытку директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина оспорить присвоение инвалидности своей бывшей супруге Ирине.

Игры NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.