Экономика

Бийский рабочийБийский рабочийРоссиян предупредили о росте цен на продукты питания

Больше всего среди продуктов по итогам текущего года подорожают яйца, сахар и мясо птицы, об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). В среднем же цены на продовольствие вырастут на 3–3,5 %.
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с чего всё началось

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.
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