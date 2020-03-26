Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.

с чего всё началось

Москва, 26 марта 2020, 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В России ожидают роста цен на смартфоны

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Следующая неделя - с 28 марта по 5 апреля - объявлена нерабочей. Работникам будет сохранена заработная плата.

Общество Меркель проверилась на коронавирус Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.

Общество Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Происшествия Найден первый зараженный коронавирусом Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».

Политика Российские бомбардировщики порвали американские «стелсы» F-35 Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы смогли дважды унизить американские истребители F-35, позиционирующиеся в США как лучшие боевые самолёты в мире.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка Инна Макарова Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Финансы Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков Новый налог на доходы по вкладам повлияет на вывод денег из банков, а дефицит бюджета из-за выхода из ОПЕК+ будет погашен за счет населения, считает профессор Василий Солодков, возглавляющий банковский институт ВШЭ.

Общество Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.