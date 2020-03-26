Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России ожидают роста цен на смартфоны

Москва, 26 марта 2020, 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
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с чего всё началось

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.
Известиявчера в 17:01

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Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

Lenta.ruвчера в 20:03

Эксперты спрогнозировали рост цен на смартфоны на 10-20%

Телеканал 360°вчера в 19:56

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Известиявчера в 17:01

В России подорожают смартфоны

URA.Ruвчера в 19:03

Россиян предупредили о росте цен на смартфоны

РИА Новостивчера в 18:01

В России ожидают роста цен на смартфоны

REGNUMвчера в 19:48

Эксперты рассказали, на сколько подорожают смартфоны в России

РЕН ТВвчера в 15:47
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Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Следующая неделя - с 28 марта по 5 апреля - объявлена нерабочей. Работникам будет сохранена заработная плата.
Липецкое время вчера в 09:47
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 23 марта в 09:44
Общество

Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Деснянская правда вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева – Гарику Харламову: «Задолбал ты меня»

StarHit.ru вчера в 13:30
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета вчера в 01:16
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

Российские бомбардировщики порвали американские «стелсы» F-35

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы смогли дважды унизить американские истребители F-35, позиционирующиеся в США как лучшие боевые самолёты в мире.
Avia.pro вчера в 21:22
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Общество

Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
Национальная служба новостей вчера в 09:25
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Финансы

Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков

Новый налог на доходы по вкладам повлияет на вывод денег из банков, а дефицит бюджета из-за выхода из ОПЕК+ будет погашен за счет населения, считает профессор Василий Солодков, возглавляющий банковский институт ВШЭ.
Росбалт вчера в 23:59
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс 24 марта в 23:22
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК 24 марта в 13:58
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Происшествия

В МВД Бурятии опровергли информацию о штрафах за гуляющих детей

Полиция Бурятии сообщает, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы проводимых рейдах по выявлению несовершеннолетних в торговых центрах и привлечении их законных представителей за это к административной ответственности не соответствует действительности.
Байкал Медиа Консалтинг вчера в 23:17
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море

Avia.pro вчера в 23:32
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 05:55
Автоспорт

Флавио Бриаторе: С Райкконеном Ferrari стояла на месте

F1news.ru вчера в 09:58
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