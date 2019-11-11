Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.

с чего всё началось

Агентство Content Review, в свою очередь, прогнозирует рост уже вплоть до 25 процентов. По данным опроса Telecom Daily, люди уже сейчас отмечают подорожание. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, расходы на связь увеличились на 10 процентов и более, заявили 74 процента опрошенных.

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

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