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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review. Причиной этого называется пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.".
Ведомостивчера в 15:17
Подробнее о событии
Российская газета

Цены на сотовую связь могут вырасти на 15 процентов

Российская газета02:50
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Lenta.ru00:47
ТАСС

Тарифы на связь в России могут вырасти на 15-16%

ТАСС02:15
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

РИА Новости01:46
Газета.Ru

Россиянам предрекли подорожание сотовой связи на 15%

Газета.Ru00:52
РБК

Эксперты спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2021 году

РБК02:35
ПРАЙМ

Подсчитано, насколько подорожает мобильная связь из-за коронавируса

ПРАЙМ22:37

Россиянина уволили из «Института Катона» в США после поста о штурме Капитолия

Ранее в Институте Кантона было инициировано служебное расследование из-за якобы распространения россиянином конспирологических теорий о выборах 2020 года в США и штурме Капитолия в Вашингтоне.
Россиянина уволили из «Института Катона» в США после поста о штурме Капитолия
Газета.Ru05:40

Россия начала выход из договора по открытому небу

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — говорится в сообщении.
Россия начала выход из договора по открытому небу
РБК06:05