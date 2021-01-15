Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review. Причиной этого называется пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты.

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С чего всё началось Цены на сотовую связь вырастут на 15% О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.". Ведомости вчера в 15:17