Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%
Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review. Причиной этого называется пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты.В источнике
С чего всё началось
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.".
Ведомости14 января в 15:17
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