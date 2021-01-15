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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16 процентов, подсчитало аналитическое агентство Content Review. Причиной этого называется пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.".
Ведомости14 января в 15:17
Официальный комментарий
Минцифры РФ
Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим
ТАССвчера в 07:00
ФАС
ФАС не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году
ТАССвчера в 07:35
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

РЕН ТВвчера в 02:53
Московский Комсомолец

В России предсказали рост цен на связь на 15%

Московский Комсомолецвчера в 03:45
ПРАЙМ

Подсчитано, насколько подорожает мобильная связь из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 22:37
РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%

РИА Новостивчера в 01:46
Газета.Ru

Россиянам предрекли подорожание сотовой связи на 15%

Газета.Ruвчера в 00:52
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Lenta.ruвчера в 00:47
ТАСС

Тарифы на связь в России могут вырасти на 15-16%

ТАССвчера в 02:15

Шуфутинский отреагировал на возможный запрет на въезд в Литву

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти республики обсудят возможность запретить въезд в страну российским артистам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.
Lenta.ruвчера в 15:55