Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.

с чего всё началось

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — 15–25%.

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Политика Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.

Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Политика Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Общество Леонида Якубовича прооперировали Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.

Авто Автомобили в РФ растут в цене при падении спроса По мнению экспертов, автопроизводители закладывают растущие издержки в цену даже при падении спроса из-за низкой загрузки производств в РФ.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Футбол «Севилья» обыграла «Бетис» в дерби Встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1. На 13-й минуте Лукас Окампос счет открыл, а в конце первого тайма «Бетис» отыгрался благодаря голу Лорена Морона.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Культура Пелагея решила покинуть шоу «Голос» на неопределённый срок 33-летняя российская певица Пелагея была одной из самых любимых телезрителями наставниц в вокальном шоу "Голос".

Общество Неизвестные с динамитом атаковали посольство Венесуэлы в Боливии Венесуэльский дипломат рассказала, что укрытые щитами люди с динамитом и щитами напали на посольство.

Происшествия СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Происшествия Экс-ректор ДВФУ получил семь лет колонии за растрату 20 млн рублей Тихоокеанский флотский военный суд признал бывшего ректора Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате 20 млн рублей и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Технологии Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.

Авто Новый Hyundai Tucson вышел на Нюрбургринг Обновленный кроссовер корейского производства Hyundai Tucson проходит тестовые испытания на гоночной трассе Нюрбургринг.

Кино Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).