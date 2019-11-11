Общество

ИзвестияИзвестияАналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — 15–25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известия16:01

Подробнее о событии

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известия17:52

СМИ спрогнозировали рост цен на сотовую связь в новом году

РИА Новости19:19

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году

РЕН ТВ17:21

Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

РБК20:36

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ru18:35

Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10%

Телеканал 360°19:42

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России

ТК Звезда17:59
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
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Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия 20:37
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
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Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru вчера в 00:04
Общество

Леонида Якубовича прооперировали

Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.
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Авто

Автомобили в РФ растут в цене при падении спроса

По мнению экспертов, автопроизводители закладывают растущие издержки в цену даже при падении спроса из-за низкой загрузки производств в РФ.
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Армия и оружие

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
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«Севилья» обыграла «Бетис» в дерби

Встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:1. На 13-й минуте Лукас Окампос счет открыл, а в конце первого тайма «Бетис» отыгрался благодаря голу Лорена Морона.
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Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
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Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры

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Культура

Пелагея решила покинуть шоу «Голос» на неопределённый срок

33-летняя российская певица Пелагея была одной из самых любимых телезрителями наставниц в вокальном шоу "Голос".
OvideO.ru 19:48
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

РИА Новости 03:02
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

Газета.Ru 09:27
Общество

Неизвестные с динамитом атаковали посольство Венесуэлы в Боливии

Венесуэльский дипломат рассказала, что укрытые щитами люди с динамитом и щитами напали на посольство.
Политика Сегодня 20:54
Происшествия

СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ

В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК 14:49
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47
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Партию «Слуга народа» Зеленского возглавил Корниенко

Газета.Ru 08:53
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Экс-ректор ДВФУ получил семь лет колонии за растрату 20 млн рублей

Тихоокеанский флотский военный суд признал бывшего ректора Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате 20 млн рублей и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей.
ТАСС 19:16
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Технологии

Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят

Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.
Deita.ru 21:00
Авто

Новый Hyundai Tucson вышел на Нюрбургринг

Обновленный кроссовер корейского производства Hyundai Tucson проходит тестовые испытания на гоночной трассе Нюрбургринг.
Car.ru 08 ноября в 05:37
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«Порту» победил «Боавишту», Зе Луиш не забил в восьмой игре кряду

"Порту" в матче 11-го тура чемпионата Португалии на выезде победил "Боавишту" — 1:0. На 9-й минуте отличился Алекс Теллес.
Спорт-Экспресс 18:02
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2

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Кино

«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд

Черная кинокомедия «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
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