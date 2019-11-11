Общество
ИзвестияАналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — 15–25%.
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Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.Известия16:01
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Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
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Неизвестные с динамитом атаковали посольство Венесуэлы в Боливии
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В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
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Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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