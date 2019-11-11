Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями". По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известиявчера в 16:01

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СМИ сообщили о возможности роста цен на сотовую связь в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:38

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году

РИА Новостивчера в 19:19

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Газета.Ruвчера в 20:50

Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

РБКвчера в 20:36

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

РЕН ТВвчера в 23:48

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:35

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известиявчера в 17:52
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Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Гаджеты

Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма

3DNews 09 ноября в 04:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью

Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Экономика

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru вчера в 23:17
Футбол

Ювентус — Милан 1:0

34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости вчера в 07:43
Общество

Полностью отказались от наличных денег только 2% россиян

Большинство россиян не могут полностью отказаться от наличных из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру вчера в 02:13
Политика

Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса

Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо.
Ведомости вчера в 22:48
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Суд не стал разводить Лолиту с мужем

Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru 08 ноября в 07:09
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Экономика

На доплату к пенсиям в Красноярском крае потратят 3,2 млрд рублей

3,2 млрд рублей планируется потратить в Красноярском крае в 2020 году на выплату региональной социальной доплаты к пенсии, заявила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
REGNUM 07 ноября в 19:37
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом

Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Общество

Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год.
Газета.Ru вчера в 22:26
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости вчера в 03:02
Космос

NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса

iReactor 08 ноября в 19:44
Экономика

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета 08 ноября в 12:25
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Фигурное катание

Туктамышева представила показательную программу на этапе Гран-при

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева представила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.
Газета.Ru вчера в 04:07
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro вчера в 10:51
Авто

Эксперты рассказали о правилах поведения при отказе тормозов

Эксперты по выживанию рассказали, что нужно делать в случае внезапной поломки тормозной системы.
iReactor вчера в 14:36
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
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