Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями". По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известия16:01

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Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Газета.Ru20:50

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году

РЕН ТВ17:21

Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10%

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СМИ спрогнозировали рост цен на сотовую связь в новом году

РИА Новости19:19

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ru18:35

Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

РБК20:36

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известия17:52
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