Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями". По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможности роста цен на сотовую связь в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:38

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известиявчера в 17:52

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Газета.Ruвчера в 20:50

Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

РБКвчера в 20:36

Аналитики предупредили россиян о росте цен на сотовую связь в 2020 году

РИА Новостивчера в 19:19

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:35

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

РЕН ТВвчера в 23:48
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Здоровье

Лекции о профилактике здоровья пройдут в столичных поликлиниках

В городской поликлинике № 45 11 ноября в 16:00 пройдет лекция о сахарном диабете. Специалисты расскажут о профилактике этого заболевания.
Вечерняя Москва 09 ноября в 03:18
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Общество

В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы

При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Свободная Пресса вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Телепрограмма вчера в 22:08
Политика

Экс-президент Боливии Моралес сообщил, что его пытаются арестовать

Бывший глава Боливии Эво Моралес, накануне объявивший о своей отставке, сообщил, что в данный момент на его дом совершается нападение с целью ареста.
Политика Сегодня вчера в 21:32
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия 09 ноября в 09:39
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Политика

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Общество

Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов

Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском вчера в 13:49
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Известия вчера в 17:05
Происшествия

На Макаровском мосту обнаружили мешок в форме человеческого тела

В Екатеринбурге на Макаровском мосту сегодня утром, 11 ноября, местные жители нашли мешок в форме человеческого тела, подвешенный на веревке.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 00:26
Общество

Якубович отказался комментировать информацию о пережитой операции

Знаменитый телеведущий Леонид Якубович пережил операцию.
Народные новости вчера в 02:52
Происшествия

Майор полиции устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

РБК Красноярск вчера в 23:36
Авто

Changan представил в России два новых кроссовера

Автоновости дня вчера в 08:07
Кино

Фильм о модифицированном спорткаре выйдет в прокат с 14 ноября

Профиль вчера в 05:06
Экономика

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Теннис

Доминик Тим обыграл Роджера Федерера на Итоговом турнире ATP

На Итоговом турнире ATP в Лондоне состоялся второй матч.
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Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отказалась от новой роли с откровенной сценой

Актриса Кристина Асмус на фоне травли за откровенный эпизод в фильме «Текст» приняла решение отказаться от роли в новой картине.
News.ru вчера в 08:11
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Игры

Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных

CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Шоу-бизнес

Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист

Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Космос

Исследователи изучают происхождение «гостей из межзвездного пространства»

AstroNews.ru вчера в 03:27
Армия и оружие

Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

В пресс-службе добавили, что первый опытный самолет Ил-112В, совершивший первый полет в марте 2019 года, сейчас находится на заводе-изготовителе ВАСО (входит в дивизион транспортной авиации ОАК), где в соответствии с графиком проходит доработку для продолжения летных испытаний.
ТАСС 09 ноября в 02:19
Общество

«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке

«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ вчера в 12:07
Здоровье

В Магадане впервые прооперировали пациента с ишемическим инсультом

Новую методику эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта впервые применили специалисты рентгенохирургического отделения Магаданской областной больницы.
MagadanMedia.ru вчера в 23:15
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