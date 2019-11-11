Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями". По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты объяснили подорожание услуг сотовой связи

ТК Звезда00:38

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

РЕН ТВвчера в 23:48

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известиявчера в 17:52

Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

РБКвчера в 20:36

Аналитики предупредили россиян о росте цен на сотовую связь в 2020 году

РИА Новостивчера в 19:19

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:35

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Газета.Ruвчера в 20:50
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Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru 09 ноября в 07:11
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Политика

Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".
РИА Новости вчера в 18:13
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Авто

Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа

По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru вчера в 00:40
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 02:14
Происшествия

В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова

RT на русском вчера в 04:06
Общество

Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья

Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Армия и оружие

Израиль потерял секретную ракету

Израиль потерял секретную ракету В распоряжении России оказалась одна из израильских ракет, используемых в системе противоракетной обороны "Праща Давида".
Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Политика

Путин призвал сотрудников МВД жестко бороться с экстремизмом

iReactor вчера в 10:00
Политика

Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США

The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.
Информационное агентство FederalCity 08 ноября в 10:25
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»

LiveSport.ru вчера в 13:27
Авто

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Экономика

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке

Интерфакс вчера в 21:54
Политика

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек

"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС вчера в 12:15
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Наука

Генетики объяснили, почему у людей раньше была сопротивляемость к раку

Дни24 вчера в 07:06
Политика

Президент Боливии подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
REGNUM вчера в 22:55
Гаджеты

Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram

Актуальные Новости вчера в 06:43
Футбол

«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя

Московский «Локомотив» должен был позабыть неудачу в поединке Лиги Чемпионов против «Ювентуса», переключившись на центральную встречу РПЛ с «Краснодаром».
Евро-футбол.ру вчера в 12:59
Политика

Асад рассказал об американской политике «проб и ошибок»

Ранее Асад заявлял, что Дональд Трамп стал лучшим президентом США, но не из-за своей политики, а из-за прозрачности заявлений.
RT на русском 00:37
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Здоровье

Прокуроры обсудили ужасы омской медицины

Прокуроры выявили факты ненадлежащего хранения лекарственных средств, отсутствия минимального ассортимента лекарственных препаратов в учреждениях здравоохранения.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:27
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