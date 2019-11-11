Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.

с чего всё началось

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями". По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

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