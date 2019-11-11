Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями". По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известиявчера в 16:01

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Аналитики предупредили россиян о росте цен на сотовую связь в 2020 году

РИА Новостивчера в 19:19

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

РЕН ТВвчера в 23:48

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Газета.Ruвчера в 20:50

Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

РБКвчера в 20:36

Эксперты объяснили подорожание услуг сотовой связи

ТК Звезда00:38

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:35

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известиявчера в 17:52
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Общество

Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира

Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
РИА Новости вчера в 20:34
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

Эксперты назвали лучшее сгущенное молоко

По результатам экспертизы сгущенное молоко "Главпродукт" и "Глубокое" добавлены в черный список "Росконтроля", так как не соответствуют заявленному наименованию.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве

Rusvesna.su 00:57
Общество

На Россию идут 40-градусные морозы

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.
URA.Ru вчера в 22:55
Политика

В Боливии полицейским выдали ордер на арест Эво Моралеса

Полицейские Боливии выдали ордер на арест подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.
Life.ru вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Актриса Настя Задорожная выходит замуж

Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом

ТАСС вчера в 18:50
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Москве

Как сообщает РЕН ТВ, мать и один ребёнок погибли на месте, второму удалось выжить, он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
Говорит Москва 01:27
Политика

Асад опроверг данные СМИ о «пыточных» подразделениях при правительстве

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT опроверг информацию СМИ о том, что при сирийском правительстве есть подразделения, якобы занимающиеся пытками людей.
РИА Новости 00:33
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек

"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС вчера в 12:15
Общество

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Газета.Ru вчера в 03:42
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Игры

Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных

CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Политика

Депутат бундестага заявил о российском Крыме

Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Происшествия

Доцент Соколов признался в убийстве студентки

Олег Соколов, подозреваемый в убийстве, застрелил возлюбленную, а через два дня расчленил тело и пытался незаметно выбросить останки в Мойку.
Gazeta.SPb вчера в 12:06
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Авто

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Происшествия

В Екатеринбурге к мосту подвесили мешок в форме человеческого тела

В Екатеринбурге на пролете Макаровского моста прохожие обнаружили мешок в форме человеческого тела, висящий на веревке.
URA.Ru вчера в 23:58
Армия и оружие

В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК

Основной конкурент автомата Калашникова - винтовки, созданные на базе американской схемы AR, - в жарких странах "клинит" после отстрела 3-4 магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Игры

Игроков призвали срочно переходить на PlayStation 5 после её выхода

Глава бренда PlayStation заявил, что владельцам PlayStation 4 нужно будет поменять консоль на новую сразу, как только она выйдет.
Ferra вчера в 09:20
Технологии

Huawei назвала давление США тщетным и позорным

Руководитель службы безопасности Huawei заявил, что давление США на компанию в первую очередь нанесёт ущерб американцам.
Ferra вчера в 08:42
Гаджеты

На калькуляторе запустили Windows 10

ToDay News Ufa 09 ноября в 14:32
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
Astera 08 ноября в 09:19
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
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