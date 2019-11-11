Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на сотовую связь
Опрос, проведенный компанией Telecom Daily, показывает, что большинство россиян уже ощущает рост расходов на сотовую связь. Об этом заявили 74 процента респондентов.
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с чего всё началось
Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.Известиявчера в 16:01
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