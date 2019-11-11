Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на сотовую связь

Опрос, проведенный компанией Telecom Daily, показывает, что большинство россиян уже ощущает рост расходов на сотовую связь. Об этом заявили 74 процента респондентов.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты оценили данные о росте цен на сотовую связь в 2020 году

РИА Новости03:06

Аналитики сообщили о возможном росте цен на сотовую связь

RT на русскомвчера в 23:38

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известиявчера в 17:52

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Газета.Ruвчера в 20:50

Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

РБКвчера в 20:36

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:35

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

РЕН ТВвчера в 23:48
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Единоборства

Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве

Lenta.ru 09 ноября в 17:06
Футбол

РФС установил срок на исправление ситуации с работой арбитров

Руководство Российского футбольного союза (РФС) дало время до конца года на исправление ситуации с работой арбитров, заявил глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров.
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Экономика

Наиль Магдеев рассказал, что будет с Челнами, если их исключат из списка моногородов

Программа развития моногородов, напомнил мэр, не на пустом месте была создана.
Челнинские известия 05:35
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ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей

Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Здоровье

В России более 55 миллионов человек привились от гриппа

Более 55 миллионов человек в России привиты от гриппа по состоянию на 8 ноября, это составляет 38% населения страны, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Политика

Украинский националист Мазур заявил, что не воевал в Чечне

Задержанный 9 ноября в Польше по российскому запросу украинский националист Игорь Мазур сообщил, что он не воевал на территории Чечни.
RuNews24.ru 02:38
Происшествия

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ заявил о раскаянии

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, 64-летний историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей 24-летней выпускницы Анастасии Ещенко, заявил, что раскаивается в содеянном.
Взгляд.ру 05:56
Общество

FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»

Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Политика

Путин объяснил сокращение расходов на оборону России

Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24
Политика

Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Общество

«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине

Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Infox.ru 03:41
Происшествия

В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей

Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник жалобу журналиста Ивана Голунова на следствие, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 16:21
Происшествия

Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Шоу-бизнес

Борис Грачевский опроверг беременность молодой жены

Борис Грачевский отреагировал на слухи о беременности своей третьей жены Екатерины Белоцерковской.
Московский Комсомолец 05:20
Армия и оружие

Основные военные объекты стран НАТО в Европе

Командование альянса намерено существенно укрепить свои позиции в Европе, в том числе создать новые командно-штабные пункты, системы тылового обеспечения и сопутствующую им инфраструктуру.
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Футбол

Роналду покинул стадион до окончания матча против «Милана»

Российская газета 05:18
Политика

Асад считает исторической ролью США разграбление стран

Асад заявил, что проблема с США заключается в том, что, по их мнению, они ведут войну за выживание.
RT на русском 01:48
Политика

Президент Боливии ушёл в отставку

ANNA-News вчера в 18:07
Общество

Глушаков подал в суд на бывшую жену

Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.
Metaratings 04:36
Происшествия

В воинской части в Бурятии погиб контрактник

ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте Как стало известно "Байкал-Daily", сегодня утром в войсковой части 69647 в Кяхте нашли тело.
Байкал-Daily 01:05
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Общество

Тверскую область крепкие морозы обойдут стороной

Жителям же центральной России пока морозы не угрожают. Для Московской и Тверской областей неделя будет по-прежнему теплой.
Вся Тверь 05:59
Происшествия

В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина

РБК 04:55
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Вести.Ru 05:55
Экономика

Индекс экономического климата в мире в IV квартале упал до 10-летнего минимума

Индекс экономического климата в мире в четвёртом квартале 2019 года упал до минимума с 2009 года, оценки текущей экономической ситуации и экономических ожиданий также показали значительное снижение, следует из сообщения исследовательского института IFO.
ПРАЙМ 04:12
Общество

Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
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