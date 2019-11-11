Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиян предупредили о росте цен на сотовую связь

Агентство Content Review, в свою очередь, прогнозирует рост уже вплоть до 25 процентов. По данным опроса Telecom Daily, люди уже сейчас отмечают подорожание. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, расходы на связь увеличились на 10 процентов и более, заявили 74 процента опрошенных.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты спрогнозировали повышение цен на сотовую связь в следующем году

РБКвчера в 20:36

Эксперты оценили данные о росте цен на сотовую связь в 2020 году

РИА Новости03:06

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Газета.Ru08:25

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:35

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известиявчера в 17:52
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