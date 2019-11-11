Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.

с чего всё началось

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями". По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

Политика Захарова отреагировала на заявление Мааса о помощи США в защите Европы Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что ФРГ и вся Европа не смогут эффективно защищать себя без США.

Экономика Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.

Культура Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.

Футбол Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

Политика Горбачев назвал виновников распада СССР Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.

Происшествия Кремль прокомментировал убийство студентки в Петербурге В ходе общения с журналистами, Песков ответил на вопрос о наказании руководства СПбГУ и полиции, своевременно не отреагировавших на жалобы в адрес доцента вуза, который обвиняется в убийстве студентки, передают РИА "Новости".

Политика Зеленский уволил принявшего участие в драке депутата Незадолго до увольнения Андрей Герус стал участником потасовки с экс-депутатом и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, который напал на представителя президента в аэропорту в Борисполе.